بالفيديو.. خليجية تكتشف سرقة خادمتها الإندونيسية لها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسيدة خليجية ، تكتشف سرقة خادمتها الإندونيسية لها .
وأظهر المقطع ، السيدة وهي توبخ الخادمة وتصرخ عليها ، محاولة استرداد المبلع المالي الكبير ، الذي سرقته منها .
خليجية تكشف ان خادمتها الاندونيسية سرقة منها مبلغ مالي كبير pic.twitter.com/tfSVTJOkA9
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) March 13, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44036 ] نشر منذ 3 ساعات
المستريح اللي من الخادمات سالم ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، اللي يغلط في حق نفسه ،،، لازم يتحمّل ويدفع ثمن غلطته 😂😂😂💸60 ألف كان الثمن😂
كيف تدخلين الخدامة في بيتك وتستأمنينها على ممتلكاتك الخاصة ؛ وبالأخير تبغينها تمشي عدال 😂😂😂
جلب الخدم ياناس ياغجر تراه خطر كبير 😂😂😂 إن ماسرقوكم ⬅️سحروكم وخلوكم تدورون طول حياتكم
بالحوش لين تدوخون ثم تطيحون ، ولا أحد سمّى عليكم 😂😂😂 لذلك خوذوا العبرة وإستفيدوا من حوادث
الدنيا 😂😂😂 وصححوا خطواتكم وقراراتكم بهالحياة 😂😂
زين طارت الفلوس لإندونيسيا 😂 ولا طار عقلك يا حرمة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دموع الخادمة 😭😭😭 راح تصير موضة الإندونيسيات 😂 تمسكن لين من ⬅️خزنة الفلوس ➡️تمكّن😂
مع وافر المحبة .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7788 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالهن امان☺😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26159 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 1 ساعة
المحرومة دايم تقول…طيب…هي موافقة
بس مدري على ايش 😅😅😅😅
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 60 دقيقة
امزح معك ✋👍😀
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا من طيب قلب المحرومه 🌹ا
الف تحيه لها🌹
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 42 دقيقة
نعم صحيح قلبها طيب 😊
nab3safi[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 18 دقيقة
ياليت تسجل هذه الدراما الحزينة المتضمنة اهمال ربة البيت وسيطرة الخدم على كل امور بيوت البعض .. حتى تترجم لمسلسلات هندية بعد نصف قرن من الزمان !! أن تخطئ مرة او مرتين لابأس ولكن أن يكون حالك الخطأ في كل الامور هذا ليس من العقل ..
همس~[ عدد التعليقات: 1083 ] نشر منذ 18 دقيقة
اساساً ليش مخبيه هالفلوس بالبيت ~