بالفيديو.. خليجية تكتشف سرقة خادمتها الإندونيسية لها

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسيدة خليجية ، تكتشف سرقة خادمتها الإندونيسية لها .

وأظهر المقطع ، السيدة وهي توبخ الخادمة وتصرخ عليها ، محاولة استرداد المبلع المالي الكبير ، الذي سرقته منها .