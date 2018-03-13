المراعي تعلن عن وظيفة شاغرة للسعوديات بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي للألبان، اليوم, الثلاثاء, عن وجود وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى “ مساعد ممثل مبيعات طبية ” , وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة, عبر موقعها الرسمي، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، مشيرة إلى أهمية وجود خبرات سابقة.

وأشارت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2018م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول هنـــــــــــــا: