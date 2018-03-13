بالصور.. جولة العميد القرني في مهرجان المعرفة بمكة

سعيد العجل(صدى):

سعت اللجنة الإعلامية المكلفة بمهرجان ارض المعرفة والترفيه والذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة إلى إرسال رسالة المهرجان إلى مختلف مناطق المملكة ليستفيد منها المواطن والمقيم من خلال زيادة جرعة المعلومات يوميا عن المهرجان وفعالياته للمواطنين والمقيمين ، حيث ساهمت أكثر من خمسين صحيفة ورقية والكترونية في إنحاء المملكة جنوبه وشرقه ، شماله وجنوبه ووسطه بالإضافة لاستضافة نجوم البرامج الإذاعية ونجوم السناب شات ، والرسالة أن المهرجان شقين معرفي وترفيهي ، توعوي وتحذيري ، وقائي وتنبيهي ، وتقدم الخيمة الذكية التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج، حيث تعد من أحدث الأساليب التوعوية لأنها تحاكي واقع المدمن الحقيقي وما يمر به خلال فترة الإدمان كاملة بكل المراحل المختلفة وكل التوقعات لنهايته المؤلمة لو استمر في الإدمان.

بالإضافة لذلك ويتعرف الزائر للمعرض المصاحب للخيمة على أضرار المخدرات وأنواعها ووسائل تهريبها وأعراض المتعاطين لها، إلى جانب عرض عينات منها بجانب الرد على استفسارات الزوار في جميع الجوانب.

ولا شك ان الزيارة التي قام بها مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العميد محمد بن سعيد القرني مؤخرا للمهرجان لها أهميتها ، فقد تفقد أبانها الخيمة الذكية بدأ من النفق المظلم مروراً بالمنطقة الخضراء وصولاً للقسم الخاص بالأطفال وقد تفقد وقتها أيضا ضمن برنامج زيارته الأركان المشاركة من جميع الجهات داخل صالة المعارض ، وأيضا برنامج الدورات التي كان أعدها قسم الشؤون الوقائية بالإدارة.

وأكد سعادته وقتها على ضرورة تكاتف الجهود ومشاركة القطاعات المختلفة في هذه الخيمة التوعوية الرائعة ليتسع نطاق الهدف المنشود في توعية المجتمع من المخدرات وغيرها من الآفات والمخاطر التي تحيط به .

ثم قام وقتها بجولة داخل خيمة التسوق للوقوف على احتياجات الأسر المنتجة وتوجيه المنظمين بتقديم كامل التسهيلات لهم ، واستكمالا لزيارته فقد تفقد سعادته المرافق والجهات المشاركة في الساحة الخارجية من ارض المهرجان وقد اطلع سعادته على سير الخطة الإعلامية ومراحل التنفيذ بالمركز الإعلامي بالمهرجان ، وتأتي هذه الجولة من سعادة العميد محمد بن سعيد القرني مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة تأكيدا على الجهود التي تبذلها إدارته في السعي نحو إيصال الأهداف التوعوية للمجتمع وفي الختام شكر سعادته جميع الجهات والأفراد المشاركة في مهرجان ارض المعرفة والترفيه .