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مخططات إيرانية لاغتيال أقارب علي عبدالله صالح وقيادات المؤتمر

مخططات إيرانية لاغتيال أقارب علي عبدالله صالح وقيادات المؤتمر
فهمي محمد(صدى):

كشفت معلومات ، عن مخطط إيراني خطير ، شرعت الأجهزة الاستخباراتية في تجهيزه ، ليتضمن تنفيذ عمليات تصفية لقيادات بارزة بحزب المؤتمر الشعبي ، ولبعض أقارب الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح .

وأشار عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر ، عبدالكريم المدي ، إن هناك مخطط إيراني حقيقي ، بدأ جزء منه ، منذ تفجير المنازل والاشتباكات التي وقعت في محافظة عمران وجنوب صنعاء .

وأوضح ” المدي ” ، إن هناك أكثر من 3 آلاف قيادات ورؤساء بفروع حزب المؤتمر ، بينهم أقارب للرئيس اليمني الراحل وأبناء له ، في سجون الحوثيين ، حيث يتعرضون يوميًا للتعذيب والاستجواب على يد خبراء إيرانيين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44030 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

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