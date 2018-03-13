الثانية عالميا والأولى عربيا عملية جراحية نادرة إستبدال شريان تاجي لمواطن أربعيني

سعيد العجل(صدى):

في إنجاز طبي فريد يضاف لمنجزات الوطن تمكن فريق جراحي متخصص في جراحة القلب و الشرايين بمستشفى السعودي الألماني بجدة من إعادة البسمة و الحيوية لمريض سعودي ٤٧ سنة هذا وقد حضر إلى المستشفي الألماني يعاني من ألم بالصدر وكان المريض قد أجريت له عملية وضع دعامات في الشرايين التاجية بالألماني قبل ١٤ عاما وحيث عرض المريض علي فريق طبي والذي طلب إجراء رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية بالصبغة علي شرايين القلب وتم تشخيص الحالة بظهور تمدد كبير جدا بالشريان التاجي الأيمن وصل حجم ٩ سم وهي حالة نادرة جدا سجلت مرة واحدة في المجلات الطبية .

وتم تحديد موعد لجراحة قلب مفتوح عاجلة حيث أن التمدد كان علي وشك الإنفجار تم إجراء جراحة قلب مفتوح بواسطة الفريق الطبي وفِي العملية تم إستئصال التمدد الشرياني وزراعة شرايين تاجية للقلب استغرقت الجراحة النادرة والدقيقة ٥ ساعات وخرج المريض بعدها في حاله جيدة جدا وخرج من المستشفي بعد ٦ أيام ليمارس حياته بشكل طبيعي .