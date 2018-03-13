مدينة الملك فهد الطبية تعلن 12 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد استشاري الأمراض الرئوية (عدد 10 وظائف).

– استشاري تخدير.

– استشاري التخدير- الألم المزمن والحاد.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا ) .