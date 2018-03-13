  • الثلاثاء 13

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. طيران ناس يعلن بدء رحلاته المباشرة للعراق من جدة والمدينة

طيران ناس يعلن بدء رحلاته المباشرة للعراق من جدة والمدينة

طيران ناس يعلن بدء رحلاته المباشرة للعراق من جدة والمدينة
نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس ، بندر بن عبدالرحمن المهنا ، على استعدادات شرطة الطيران ، لإطلاق أولى رحلاتها الجديدة المباشرة ، لمدينة أربيل العراقية ، لافتًا إلى أنها تنطلق من جدة والمدينة المنورة ، لخدمة المعتمرين والحجاج ، الراغبين في الوصول للحرمين الشريفين .

وأشار ” المهنا ” إلى أن هذه الخطوة ، تأتي امتدادًا ، لافتتاح طيران ناس ، رحلاته إلى العراق ، بعد اقنطاع دام 25 عامًا ، وسيتم الإعلان عن انطلاق الرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة .

 


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *