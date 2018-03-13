طيران ناس يعلن بدء رحلاته المباشرة للعراق من جدة والمدينة

نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس ، بندر بن عبدالرحمن المهنا ، على استعدادات شرطة الطيران ، لإطلاق أولى رحلاتها الجديدة المباشرة ، لمدينة أربيل العراقية ، لافتًا إلى أنها تنطلق من جدة والمدينة المنورة ، لخدمة المعتمرين والحجاج ، الراغبين في الوصول للحرمين الشريفين .

وأشار ” المهنا ” إلى أن هذه الخطوة ، تأتي امتدادًا ، لافتتاح طيران ناس ، رحلاته إلى العراق ، بعد اقنطاع دام 25 عامًا ، وسيتم الإعلان عن انطلاق الرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة .