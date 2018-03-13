” عموري ” يوجه اتهام لمدرب ” استقلال ” الإيراني

ماجد محمد(صدى):

اتهم نجم كرة القدم الإماراتي، عمر عبد الرحمن الشهير بـ ” عموري ” ، مدرب فريق ” استقلال الإيراني ” ، ” شيفر ” بتحريض لاعبيه على ضربه، قائلًا: سمعت شيفر وهو يقول للاعبي فريقه أن يضربوا رقم 10 في العين، أي يضربونني أنا.

ويأتي ذلك بعد مباراة أمس المقامة بين فريقي ” العين ” الإماراتي، و ” استقلال ” بالعاصمة طهران، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في منافسات دوري الأبطال.

ويذكر أن أثناء المباراة حصل لاعب استقلال الإيراني “فرشيد اسماعيلي” على بطاقة صفراء وحيدة؛ لعرقلته حارس مرمى العين، بالرغم من أنه ظل يلعب بأسلوب خشن، بيد أنه لم يحصل على أي بطاقات أخرى.

وقالت مصادر إعلامية : وهذا ما دفع عموري للاعتراض على الحكم في منتصف الشوط الثاني، بعد أن قام فرشيد بعرقلته 5 مرات، إلا أنه لم يحصل على أي تحذير أو بطاقة صفراء ثانية لطرده؛ ليتبين أنه متواطئ للغاية مع أخطاء لاعبي استقلال.

وانتهت مباراة العين واستقلال بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ تقدم الاستقلال بهدف سجله اللاعب ” مامي تيام ” في الدقيقة 39 من الشوط الأول؛ ليتعادل العين في الدقيقة 78 بهدف الياباني ” تسوكاسا شيوتاني ” .