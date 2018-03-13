بالصور.. مستشفى ابو عريش تنفذ فرضية اختطاف طفل من قسم الولادة

تركي السالم(صدى):

نفذت إدارة مستشفى أبوعريش العام بواسطة 65 كاميرا موزعة على جميع المخارج والممرات، وبمشاركة شرطة محافظة أبوعريش وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان وإدارة الأمن والسلامة بصحة جازان، خطة فرضية اختطاف طفل من قسم الولادة.

وبعد فترة وجيزة تم القبض افتراضيًّا على الرجل الخاطف عن طريق حراس الأمن وتسليمه للجهات المعنية.

وتهدف الفرضية إلى قياس جاهزية الجهات المشاركة في التدخل السريع فور وقوع الحادث ومدى التزامها بخطط الطوارئ والأزمات المتعارف عليها وتدريب العاملين في المستشفى على مهامهم ومسؤولياتهم في عمليات الإخلاء وتعريفهم أماكن مخارج الطوارئ ونقاط التجمع.