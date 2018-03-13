المعارضة القطرية: من يعتقد أن قطر تلتزم بمعاهدات لمكافحة الإرهاب فهو ” مخدوع “

طلال الضوي(صدى):

أكد ائتلاف المعارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، على أن بعض الدول الاجنبية، تساهم في تغطية جرائم النظام القطري، حين تعتقد أن النظام القطري يلتزم اتفاقيات ومعاهدات تحت شعار التنسيق في مكافحة الارهاب والتطرف.

وقال ائتلاف المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :من يعتقد في بعض الدول الاجنبية أن النظام القطري يلتزم اتفاقيات ومعاهدات تحت شعار التنسيق في مكافحة الارهاب والتطرف، فهو للأسف مخدوع وواهم ويساهم في تغطية جرائم هذا النظام في العديد من دول المنطقة.