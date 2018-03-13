التشكيل الرسمي للأهلي في لقاء الغرافة القطري

نواف السالم(صدى):

حدد الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي ، التشكيل الرسمي للاعبين المشاركين خلال لقاء اليوم الثلاثاء ، أمام الغرافة القطري ، ضمن مواجهات المرحلة الرابعة من دور المجموعات ، في الدوري الآسيوي .

ويشارك أساسيًا ، حارس المرمى ياسر المسيليم ، واللاعبين عقيل بلغيث ، ومعتز هوساوي ، ومنصور الحربي ، سعيد المولد ، وتيسير الجاسم ، عبدالله مجرشي ، وكلاوديمير ، وسلمان المؤشر ، وصالح العمري ، ومؤمن زكريا .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، باسم العطا الله ، ومارك ميليجان ، وفيتفاتزيديس ، وعبدالفتاح عسيري ، وحسين المقهوي ، وأمير كردي ، وفيصل دارسي .