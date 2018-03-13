ترامب يقيل مسؤولا كبيرا لتعليقه على إقالة ” تيلرسون “

واشنطن(صدى):

أفادت مصادر مطلعة ، بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لمسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية ، لاعتراضه على قرار إقالة ريكس تيلرسون .

يذكر أن ” ترامب ” ، أصدر قرارًا مفاجئًا ، بإقالة وزير الخارجية الأمريكي ” تيلرسون ” ، لاختلافه معه في الآراء السياسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط .