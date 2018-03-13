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ترامب يقيل مسؤولا كبيرا لتعليقه على إقالة ” تيلرسون “

ترامب يقيل مسؤولا كبيرا لتعليقه على إقالة ” تيلرسون “
واشنطن(صدى):

أفادت مصادر مطلعة ، بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لمسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية ، لاعتراضه على قرار إقالة ريكس تيلرسون .

يذكر أن ” ترامب ” ، أصدر قرارًا مفاجئًا ، بإقالة وزير الخارجية الأمريكي ” تيلرسون ” ، لاختلافه معه في الآراء السياسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 47 دقيقة

وماذا كان رأي تيلرسون في الشرق الاوسط لايكون مهزلة قطر التي اتضح هزلها للناس ام يقصدون ازمة سوريا وتهديد روسيا لتركيا وقوات التحالف بعدم ضرب القوات السوريه او الروسيه او دمشق

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