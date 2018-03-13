الخميس.. حفل تكريم الفائزات بجائزة ” راعية ” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

حمود العنزي (صدى):

تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حفل جائزة ” راعية ” لتكريم المرأة السعودية المسؤولة ، وذلك بعد غد الخميس.

ويأتي إطلاق جائزة المرأة السعودية المسؤولة ” راعية ” ، بهدف تثمين دور المرأة ، وتسليط الأضواء على نماذج ناجحة تُلهم الأجيال الحالية والقادمة، لإبراز دور المرأة في شتى المجالات، العلمية والعملية والاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف الجائزة الأولى من نوعها على مستوى المملكة تكريم المرأة السعودية المسؤولة في خمسة فئات، ” راعية الأسرة، راعية التعليم، راعية المجتمع، راعية الإبداع والابتكار ، والراعية الواعدة, فيما استقبلت أمانة الجائزة ما يزيد عن ألف طلب ترشح، تم اختيار ثلاثة مرشحات للتأهل إلى المرحلة النهائية، فيما سيتم تقديم جائزة مقدارها خمسون ألفاً لصاحبة المركز الأول في كل فئة.