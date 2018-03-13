يقول ويطول أبو خالد
لايزال توابع تنظيم الحمدين القطري ، يبذلون أقصى جهودهم ؛ لإثارة الوقيعة والفتنة داخل المنطقة العربية ، في محاولة لاستغلال مجريات الأحداث السياسية التي تقع في الوقت الراهن ، والتي يعد آخرها إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون .
واستغل التنظيم الإرهابي ، قرار إقالة ” تيلرسون ” ، بعدما زعزع هذا النبأ استقرارهم ومخططاتهم في المنطقة ، بمحاولة لفت الأنظار وتوجيه أصابع الاتهام نحو دولة الإمارات ، بأنها طرف رئيسي في هذا القرار .
وبدأت في توجيه وسائلها الإعلامية مؤخرًا ، للترويج إلى هذه الفكرة الانتقامية ، حيث نشرت قناة الجزيرة القطرية ، بداية مارس الجاري ، شائعة تفيد بوجود رسائل مسربة تكشف عن محاولات الإمارات في الضغط على ” ترامب ” لإقالة وزير خارجيتها ، بعدما رفض الوقوف إلى جانب المقاطعة العربية للدوحة .
إلا أن ما كانت الجزيرة ، تتداوله على أنه رسائل مسربة ، تحاول إدانة الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبو ظبي ، تحول اليوم إلى حقيقة ، ليصدر القرار الرسمي بحق ” تيرلسون ” ، الذي كان الوسيلة الوحيدة المتبقية لقطر في البيت الأبيض ، لتنفيذ مخططاتها الفاشلة .
وفي ظل شائعات وسائل الإعلام القطرية ، يعكس هذا القرار ، فكرة هامة لم ينتبه تنظيم الحمدين أنه يروج لها ، وهي أنه إذا كان قرار الإقالة ، جاء بضغط من ولي عهد أبو ظبي ، فهذا يعني امتلاك دول المنطقة العربية لتأثير قوي ، لايمكن للدوحة أن تضاهيه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44030 ] نشر منذ 2 ساعتين
موزه وفراخها ,,
,, ينطبق تماماً عليهم معنى المثل القائل // مثل الكلام المنغلثه ,,
,, فهم كلاب بصورة اوادم وصابهم داء الغلث ، كل الشله المنفلَّه ,, من قرداوي الي عزمي خساره والبقيه من اذناب البثاره ، ناهيك عن الذميمين ويتيم المجد وتعلوهم الموزه المهزوزه ، كلهم مصابون بداء الغلث المتأخر ، فهم ينبحون ويعضون الجميع ، وبما انهم في المراحل المتأخره فسيعض بعضهم بعضا ، ويهلكون بإذن الله ,,
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 4 دقائق
بوسط هذة الحيره والتخبط السياسي لقطر والفشل الذريع لاعلامها الماجور والمسيس في لندن اثبتت قطر ان هناك عصابة استولت على الحكم والعالم يعلم , اذا لم تستحي افعل ماشئت , فعلا شعب قطر بحاجة الى الامن اكثر من شعب اليمن.والامارات مواقفها ترفع الراس والشيخ زايد ونيتة الطيبة المحبه للخير والمشهود بها عند الجميع , وابنائة بلسم لجراح الامة .