” سالك التطوعي ” ينظم سباق المشي و مهرجان ” بسمة أمل ” للمرة الثالثة

عبدالعزيز البوخديم(صدى):

بعد النجاح الكبير الذي حققه سباق المشي ومهرجان بسمة أمل في السنوات الماضية ومطالبات بتكرار التجربة في هذا الموسم ينظم فريق سالك التطوعي البرنامج تحت شعار صحتك مع الرياضة أقوى 3 (سباق المشي) و (مهرجان بسمة أمل) في نسخته الثالثة عصر يوم الجمعة الموافق 16 مارس 2018 م ، بحديقة مدينةالجشة العامة .

من جهته أكد رئيس فريق سالك التطوعي بنادي الروضة الأستاذ فهد الصقر ورئيس اللجنة العليا ألمنظمة للمهرجان بأن تنظيم سباق المشي السنوي في نسخته الثالثة يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لتفعيل ثقافة الرياضة في وسط المجتمع بكافة فئاته العمرية التي تنعكس على صحة الإنسان بشكل إيجابي وبالتالي جاء شعار سباق الموسم الحالي ” صحتك مع الرياضة أقوى 3 ” وقال: ” حرصت إدارة نادي الروضة وعبر فريق سالك التطوعي تنظيم سباق المشي للموسم الثالث على التوالي نظراً للنجاحات التي حققها في النسخ الماضية سواء على مستوى المشاركة والتفاعل أو حتى على مستوى الأثر الذي تركه لنشر الرياضة لجميع أفراد المجتمع”. وأضاف: ” حيث لمسنا التفاعل والاستمرار من خلال تزايد أعداد الممارسين لرياضة المشي في ميادين المشي المتوفرة في مدينة الجشة بالأحساء ” .

كما قدم رئيس سالك التطوعي الأستاذ فهد بن سعد الصقر ، الشكر والتقدير لرئيس نادي الروضة الأستاذ إيهاب بن يوسف الدوسري على وقوفه وتفاعله اللامحدود مع كافة البرامج التي ينظمها فريق سالك التطوعي ، وأيضاً قدم شكره لجميع أعضاء فريق سالك التطوعي و فريق ابتسم الترفيهي وأهالي مدينة الجشة على تفاعلهم لتنظيم هذا البرنامج الذي نتطلع فيه إلى تحقيق النجاح بإذن الله .

الجدير بالذكر بأن البرامج سوف تنطلق بعد صلاة العصر مباشرة وسوف يعلن لاحقا عن جدول وتوقيت تنفيذ البرامج على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي كم يوجد أركان مخصصه للأطفال ومسابقات وجوائز عديدة وفعاليات أخرى.