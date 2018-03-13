نجم مانشستر يونايتد يظهر بقصة شعر غريبة
سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من مجموعة صور انتشرت لمروان فيلايني نجم مانشستر يونايتد.
وظهر اللاعب بقَصة شعر غريبة تشبه الشخصيات الكارتونية؛ ما أثار إعجاب وسخرية المتابعين في الوقت ذاته، فيما تبين أن اللاعب ظهر بقصة الشعر في إعلان دعائي مجلة أزياء.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكره اهل العقول الناقصة يقلدونه 😊😊
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44030 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه ,, استغفر الله ,,
,, صحيح اهل العقول في راحه تامه ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3701 ] نشر منذ 1 ساعة
تسريحة ميكي ماوس ههههههههههههههههه😂