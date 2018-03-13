بالصور.. ضبط عمالة تجهز أطعمة بشقة سكنية في أبها

أبها(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة عسير ، اليوم الثلاثاء ، من ضبط عمالة وافدة ، تجهز الأطعمة في شقة سكنية بحي النميص ، حيث حولتها إلى مطبخ شامل لتحضير المأكولات وتوزيعها بصورة غير نظامية .

ومن جانبه ، أكد مدير إدارة الرقابة الصحية ، أحمد آل يعلي ، إن الفرق الرقابية التابعة لأمانة عسير ، تلقت بلاغًا يفيد بوجود عمالة تعد الأطعمة بأحد الشقق السكنية ، لتباشر الجهات المعنية الموقع على الفور وتضبط 6 من العمالة بشقة مخالفة ، اتخذوها مقرًا لتحضير الطعام المخالف للاشتراطات الصحية .

وأوضح ” آل يعلي ” ، إن الفرق الرقابية ، عثرت على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، لتخزينها في الشقة بصورة غير صحية ، بالإضافة إلى مواد أولية منتهية الصلاحية ، وأعغذية محضرة مسبقًا ، مخالفة لاشتراطات التعبئة والتخزين ، حيث قامت بإتلافها على الفور .