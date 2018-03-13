بالصور.. بلدية خميس مشيط تضبط 55 رأس من الأغنام المريضة والهزيلة

أبها(صدى):

داهمت بلدية محافظة خميس مشيط، احدى حظائر الأغنام التي يديرها عماله مجهولة، وتم ضبط 55 رأس من الأغنام المريضة والهزيلة، وذلك بحسب التقرير المعد من قبل طبيب البلدية البيطري.

وأوضح البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم على الفور مصادرتها واعدامها وتطبيق النظام بحق المخالفين، كما تم مباشرة الحظائر مصدر تلك الأغنام بمشاركة الضبط الإداري، وعُثر على عدد من الأغنام المريضة والهزيلة مع أغنام أخرى سليمة.

وتابعت البلدية، أنه تم حجزها بالكامل وإغلاق تلك الحظائر وإيقاف العمالة القائمة عليها.