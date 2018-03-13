لجنة مكافحة التدخين تشيد بالنيابة وتطالب بمعاقبة الجاني

نايف السالم(صدى):

أشادت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة بجهود النيابة العامة والأجهزة الأمنية بسرعة إلقائها القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يجبر طفلاً على التدخين ، واتضح فيما بعد أنه أحد أقاربه.

وبيّن رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن النيابة العامة والأجهزة الأمنية كانت يقظة بإلقاء القبض على هذا الشخص الذي تجاوز الخطوط الحمراء وحس المسؤولية بتعليم طفل بريء كيفية التدخين في مشهد مؤلم ومقزز.

وأكد الشيخ أن مجرد إرسال الطفل لشراء التبغ ومشتقاته أو التدخين يعد من الممنوعات والتي يعاقب عليها القانون فكيف بتعليمه التعاطي ، والمادة ” 11 ” من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م/14 ” وتاريخ 3/ 2/ 1436هـ، تنص الفقرة ” 1 ” على الآتي: ” يُحظر أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيرها من المواد التي تضر سلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها ” . فيما استعرض الشيخ الفقرة ” 3 ” من المادة ” 11 ” ، والتي تنص على أن: ” يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين في أثناء وجوده ” .

وطالبت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة والتي تضم تسع جمعيات متخصصة في محاربة التدخين والادمان من مختلف المناطق بتطبيق النظام في حق هذا الشخص ولكل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو حقوق الطفل.

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