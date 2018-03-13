طريقة سهلة لتسريع مفعول ” المسكن “

نورة الشهري (صدى):

قدم الدكتور محمد نبيل الصفي، نصيحة مهمة تساعد في تسريع مفعول “ المسكن ” في الجسم بعد تناوله مباشرةً.

وقال “ الصفي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ إن تناول الشاي أو القهوة يساعد في تسريع مفعول المسكن.

وأكد أن أي علاج يتم الترويج له أنه يعالج المرض ١٠٠% أو أنه بدون آثار جانبية، اعلم أن الموضوع نصب وتأليف.