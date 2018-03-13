طريقة سهلة لتسريع مفعول ” المسكن “
قدم الدكتور محمد نبيل الصفي، نصيحة مهمة تساعد في تسريع مفعول “ المسكن ” في الجسم بعد تناوله مباشرةً.
وقال “ الصفي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ إن تناول الشاي أو القهوة يساعد في تسريع مفعول المسكن.
وأكد أن أي علاج يتم الترويج له أنه يعالج المرض ١٠٠% أو أنه بدون آثار جانبية، اعلم أن الموضوع نصب وتأليف.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7783 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبه اللي اعرفه انه يبيلك وقت بعد اخذه ولا تشرب قهوه وشاهي☺😁مع العلم اني لما اخذ علاجات اخربط من هنا وهناك سواء مشروب والا اكل😊😁
محمد[ عدد التعليقات: 2359 ] نشر منذ 14 دقيقة
الدكتور غلطان بعض الادويه مع شرب الشاهي او القهوه تسبب تقرحات والتهابات بالمعده انتبهو
الادويه اقرب مثال مثل المضاد قوي علي جدار المعده فما بالك اذا شربت شاهي او قهوه يساعد علي ضرب غشاء المعده الين تلتهب
الماء الدافي احتمال يساعد علي تسريع مفعول العلاج بس غير المضاد