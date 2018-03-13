هوندا أكورد 2018 هايبرد تعلن أرقام استهلاك الوقود

متابعات(صدى):

لقد مر ما يقرب من خمسة أشهر منذ أن تمت تجربة نسخة ما قبل الإنتاج لسيارة هوندا أكورد هايبرد 2018 ، والآن نحن نعلم أخيرا أرقام استهلاك السيارة للوقود. وستحقق السيارة 47 ميلا لكل جالون في المدن وفي الطرق السريعة وبصورة مجمعة كذلك والأرقام مشابهة لنموذج 2017 ولكن من المثير للاهتمام ، أن معدل استهلاك الوقود قد انخفض من 49 ميلا في الجالون في المدن الى 47 ميلا في الجالون و 48 ميلا في الجالون مجتمعة.

والانخفاض في معدل استهلاك الوقود صغير نسبياً ولكنه مفاجئ حيث أن أكورد أخف من سابقتها ، ولديها نظام هجين من الجيل الثالث وهو أكثر إحكاما يحقق توصيل القوة بشكل مميز مع كفاءة حرارية أفضل بنسبة 40%. وبالتماشي مع نظام نقل الحركة ، فإن سيارة هوندا أكورد هايبرد 2018 مزودة بمحرك من أربع أسطوانات سعة 2.0 لتر Atkinson ينتج قوة 143 حصاناً (106 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 129 رطل قدم (174 نيوتن متر).

وتأتي السيارة أيضا بناقل حركة متغير باستمرار وبطارية ليثيوم أيون ومحركين كهربائيين وبقوة 181 حصان (135 كيلو واط) و 232 رطل-قدم (314 نيوتن متر) من عزم الدوران ، وهذا يساعد على منح أكورد هايبرد أقصى قوة مجمعة تبلغ 212 حصان (158 كيلوواط).

وفي حين أن النموذج أقل كفاءة في استهلاك الوقود ، إلا أنه يتميز بمقصورة محسنة بشكل كبير بمواد ذات جودة أعلى ومساحة إضافية. كما أن التجهيزات المحسنة تتيح لطراز 2018 الحصول على مقعد خلفي قابل للطي ومساحة 472.9 لتر للتخزين بصورة قياسية.