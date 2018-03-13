داعش تعلن صورة منفذ الهجوم الإرهابي بعدن

فهمي محمد(صدى):

قام تنظيم داعش، اليوم, الثلاثاء، بنشر صورة الانتحاري, الذي قاد السيارة المفخخة في هجوم إرهابي, استهدف أحد المرافق التابعة لقوات الحزام الأمني في العاصمة اليمنية عدن.

وأظهرت الصورة شاباً لا يتعدى العشرينات من عمره، ويدعى ” حمزة المهاجر ” , ولم تذكر وكالة ” أعماق ” التابعة لـ ” داعش ” مزيداً من التفاصيل عن منفذ العملية، واكتفت بذكر اسمه الوهمي فقط.

يذكر أنه قد وقع هجوم بسيارة مفخخة قادها انتحاري، الثلاثاء، استهدف ” مطبخاً تابعاً لقوات الحزام الأمني في منطقة الدرين بمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن ” ، وأسفر عن 3 قتلى ونحو 35 جريحاً بينهم طفل، بحسب وزارة الداخلية اليمنية، كما تسبب الانفجار بأضرار مادية في المباني المجاورة.