داعش تعلن صورة منفذ الهجوم الإرهابي بعدن
قام تنظيم داعش، اليوم, الثلاثاء، بنشر صورة الانتحاري, الذي قاد السيارة المفخخة في هجوم إرهابي, استهدف أحد المرافق التابعة لقوات الحزام الأمني في العاصمة اليمنية عدن.
وأظهرت الصورة شاباً لا يتعدى العشرينات من عمره، ويدعى ” حمزة المهاجر ” , ولم تذكر وكالة ” أعماق ” التابعة لـ ” داعش ” مزيداً من التفاصيل عن منفذ العملية، واكتفت بذكر اسمه الوهمي فقط.
يذكر أنه قد وقع هجوم بسيارة مفخخة قادها انتحاري، الثلاثاء، استهدف ” مطبخاً تابعاً لقوات الحزام الأمني في منطقة الدرين بمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن ” ، وأسفر عن 3 قتلى ونحو 35 جريحاً بينهم طفل، بحسب وزارة الداخلية اليمنية، كما تسبب الانفجار بأضرار مادية في المباني المجاورة.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 1 ساعة
اف
حلو والله
خالد[ عدد التعليقات: 808 ] نشر منذ 1 ساعة
ضاحكين على الورع لعنه الله الى جهنم ان شاء الله
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 20 دقيقة
خذا قاعدة اذا ما تحركة جاوهم وقتلوك ( يا انفجار او قتل )
الله يرحم الميتين ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6493 ] نشر منذ 18 دقيقة
الى الطريق السريع لجهنم يازيدي الكلب
محمد[ عدد التعليقات: 2359 ] نشر منذ 11 دقيقة
داعش ماعمري سمعت انهم فجرو تجمع للحوثيين باليمن
مع ان الحوثيين فجر مساجد ودار الكتب و السنه في حضرموت
العدو واحد تحت رايه الدجل المجوس