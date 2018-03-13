لحظة استهداف مدفعيات التحالف لمدفع حوثي بصعدة

فهمي محمد(صدى):

تمكنت وسائل إعلامية ، من توثيق لحظة استهداف مدفعيات التحالف ، لمدفع تابع للميليشيات الحوثية ، بمنطقة صعدة اليمنية .

ووفقًا للوسائل الإعلامية ، فإن غرفة العمليات المشتركة للتحالف ، رصدت المدفع الحوثي قبالة جبل أضياق بجبهة البقع ، التابعة لمحور صعدة ، حيث تم تحديد موقعه بدقة ، ومن ثم استهدافه من خلال ذخيرة واحدة لمدفع التحالف .

وأفادت مصادر عسكرية ، أن المدفع الذي دمره التحالف ، كان محاطًا بذخائر مدفعية ، جهزها الحوثيون ، لتستمر نيران الاستهداف إلى ساعات .