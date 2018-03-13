بالصور.. انطلاق موديلات جديدة من بوجاتي

جنيف(صدى):

استخدمت بوجاتي مؤخراً معرض جنيف للسيارات لتقديم موديل شيرون سبورت , ويبدو أنه قد يكون هناك مزيد من الموديلات الأخرى في الأفق. وفي حديث صحفي، أكد الرئيس التنفيذي لبوجاتي ستيفان وينكلمان أن الشركة لديها ” فريق يعمل في مشاريع مستقبلية ” ، وألمح إلى تقديم المزيد من الموديلات في الفترة المقبلة.

ورفض فينكلمان الخوض في التفاصيل لكن سائق الاختبارات في الشركة ، آندي والاس ، قال في السابق إن شيرون قد تتمكن من الوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 280 ميل في الساعة (450 كم / ساعة) مع إطارات ميشلان تم تطويرها خصيصًا للسيارة, وأثار هذا إشاعة حول طرح خليفة لموديل فيرون سوبر سبورت, ولكن لا شيء رسمي حتى الآن.

ولا توجد أية فكرة حول المشاريع التي تعمل بها بوجاتي ولكن المدير التنفيذي السابق وولفجانج دورهايمر قال إن الشركة تخطط لتقديم خليفة لشيرون التي ستظل موجودة لبعض الوقت ، ولكن دورهايمر قال أن عام 2018 سيكون ” عام ما قبل التطوير حيث يقومون بتقييم الأفكار المختلفة بخصوص السيارة.

وفي مقابلات أخرى ، قال دورهايمر ” إن السيارة ذات الأبواب الأربعة ليست خيار مستحيل ” وسيتم تحديد مستقبلها بنهاية هذا العام, وكان يتحدث عن طراز Galibier التجريبي الذي تم كشف النقاب عنه في عام 2009. كما قال المدير التنفيذي السابق إن سيارة الشركة المقبلة من المرجح أن يكون لها منظومة كهربائية للدفع وأن الشركة تدرس طرازًا ثانيًا محتملًا.