مدرب يوفنتوس: الفريق مهدد بخسارة كل شئ هذا الموسم

ماجد محمد(صدى):

وجه مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي ، ماسيميليانو أليجري ، تحذيرًا للاعبيه ، لعدم فوز الفريق بأي شئ حتى الآن .

وجاء ذلك بعدما أصبح يلاحق إنتر ميلان ، ومن ثم نابولي خلال الأشهر الماضية ، حتى نجح أخيرًا في التربع على صدارة الدوري للمرة الأولى خلال الموسم الجاري ، بعد فوزه على أودينيزي بثنائية سجلها باولو ديبالا .

وشدد ” أليجري ” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد لقاء أتالانتا الذي انتهى بالتعادل ذهابًا في برجامو ، أن الفريق على الرغم من تصدره الدوري ، إلا أنه لم يفز بأي شئ قائلًا ” نحن نتصدر الدوري الإيطالي، ووصلنا إلى نهائي كأس إيطاليا ضد ميلان ، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، لكننا لم نفز بأي شيء حتى الآن ويجب مواصلة العمل للوصول إلى أهدافنا ” .

وتابع مدرب يوفنتوس ” نابولي يملك حالياً 70 نقطة ويملك فرصة للوصول إلى الـ100 مع الوصول إلى نهاية الموسم ، وهذا الأمر يعني بأنه يتوجب علينا تجاوز حاجز الـ100 نقطة.. يجب الحصول على كامل النقاط الثلاث غداً ضد أتالانتا لأن الفارق بيننا وبين نابولي ضئيل في هذه المرحلة ، أتالانتا سيكون خصماً صعبًا ويجب أن نكون حاضرين ” .