7 خطوات تحميك من الاحتيال البنكي
قامت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، اليوم, الثلاثاء, من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بتوعية العملاء إلى سبع خطوات يجب اتباعها، للحماية من الوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال البنكي.
وشددت اللجنة على اتباع الآتي:
1- تحديث البيانات شخصيًّا ومن خلال فروع البنك فقط .
2-عدم مساعدة أشخاص مجهولين في أي عملية مالية من حسابك الشخصي.
3-عند القيام بتحميل التطبيق الخاص بالبنك, يجب التأكد من أن يكون مصدرًا موثوقًا.
4-ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الأرقام البنكية والشخصية.
5-التأكد من الإشعارات المستلمة من البنك.
6- عدم التعامل مع الجهات الوهمية أو غير المرخصة في تنفيذ المعاملات البنكية.
7- الحرص والتأكد من تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الحاسب الشخصي.
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