7 خطوات تحميك من الاحتيال البنكي

حمود العنزي (صدى):

قامت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، اليوم, الثلاثاء, من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بتوعية العملاء إلى سبع خطوات يجب اتباعها، للحماية من الوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال البنكي.

وشددت اللجنة على اتباع الآتي:

1- تحديث البيانات شخصيًّا ومن خلال فروع البنك فقط .

2-عدم مساعدة أشخاص مجهولين في أي عملية مالية من حسابك الشخصي.

3-عند القيام بتحميل التطبيق الخاص بالبنك, يجب التأكد من أن يكون مصدرًا موثوقًا.

4-ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الأرقام البنكية والشخصية.

5-التأكد من الإشعارات المستلمة من البنك.

6- عدم التعامل مع الجهات الوهمية أو غير المرخصة في تنفيذ المعاملات البنكية.

7- الحرص والتأكد من تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الحاسب الشخصي.