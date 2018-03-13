” الغذاء والدواء ” تطلق نظامين إلكترونيين لسرعة رصد المخالفات الصحية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، نظامين إلكترونين ، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات إعداد وإرسال تقارير زيارة المنشآت الصحية .

ودشن الرئيس التنفيذي للهيئة ، الدكتور هشام الجضعي ، نظامين جديدين ؛ الأول يتعلق بالزيارات الميدانية لتقييم ومطابقة أقسام الأشعة في المنشىت الصحية والمستشفيات ، بينما يوفر النظام الآخر ، إمكانية تسجيل المنشآت إلكترونيًا ، دون الحاجة لنماذج تسجيل ورقية لاعتمادها .

وتتمثل مهمة النظامان الجديدان ، في تسجيل المنشآت والمستشفيات ذات العلاقة بالجرعات الإشعاعية المعتمدة ، فضلًا عن سرعة رصد المخالفات أليًا بالمنشآت الطبية ، من خلال الأجهزة اللوحية التي تتاجد مع المختصين ، وسهولة إعداد الإحصائيات الخاصة بالزيارات .

ويوفر النظامان كذلك ، أنظمة تأكيد الجودة ، ومعايرة وقياس فاعلية أجهزة الأشعة ، والصيانة الوقائية الدورية لأجهزة الأشعة ، والصيانة الوقائية الدورية لأجهزة الأشعة ، بالإضافة إلى عدد الأجهزة الطبية في المستشفيات ، وتأهيل الممارسين في المنشآت الصحية ، وسهولة الوصول إلى نوع الجهاز الطبي ومكانه ، وذلك في حال وقعت حوادث من الأجهزة الطبية المشعة .