” العمل ” توضح نتائج التحري بشأن فتاتين معنفتين ببريدة

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، إن فريق وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة قصيم ، تدخل لمتابعة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم ” معنفة بريدة ” ، بهدف معالجة المشكلة وتقديم الخدمات اللازمة .

وأشارت الوزارة ، إلى أنه قد تبين بعد زيارتها إلى المنزل للقاء صاحبه ، وجود فتاتين من زوجته التي كانت متزوجة سابقًا من رجل آخر ، يبلغن 15 عامًا ، وتعانيان من أمراض نفسية .

وأوضحت ، أن الفرق التابعة لها ، قامت بإحالتهما على الفور إلى مستشفى الصحة النفسية ببريدة ، لتشخيص حالتهما ، وتقديم العلاج اللازم لهما .

ولفتت وزارة العمل ، إلى عدم ملاحظتها وجود علامات عنف عى جسديهما ، من قبل والدتهما أو زوجها الحالي ، مؤكدة أنها تستكمل الإجراءات فور استلام نتائج تقرير الصحة النفسية .