بالفيديو.. سقوط مروع لكاتي بيري على المسرح

أماني الغامدي(صدى):

سقطت المغنية العالمية ​كاتي بيري​ أثناء رقصها على المسرح بطريقة مروعة ، ما عرضها لموقف محرج أمام الجمهور .

وجاء ذلك ضمن حلقة من برنامج American Idol التي تشارك فيه كعضو في لجنة التحكيم، حيث أنه وفيما كانت إحدى المشتركات تؤدي وصلتها طلبت من المدربين ولاسيما بيري مشاركتها الرقص.

فما كان منهم إلاّ أن تجاوبوا معها، لكن الأمر لم يفلح مع بيري التي كانت ترتدي حذاءً بكعب عالٍ وفستان قصير، فتعثرت وسقطت على الأرض.

ومن ثمّ حاول زميلاها في لجنة التحكيم ليونيل ريتشي ولوك براين مساعدتها على النهوض من دون جدوى في بادىء الامر الا انها تمكنت من النهوض في النهاية.

وعلّقت بيري مازحة: أنا أفضل راقصة في العالم.