ديفيد بيكهام ينشر فيديو محرج لزوجته دون علمها

لندن(صدى):

نشر نجم كرة القدم العالمي اللاعب الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، مقطع فيديو لزوجته فيكتوريا بيكهام وهي ترقص بقدمها المكسورة، ما أثار استياء جمهوره ومحبيه، حيث أنه سبب الإحراج لزوجته بنشره هذا الفيديو.

ويظهر الفيديو فيكتوريا وهي ترقص بسعادة بالغة، وبعفوية تامة، متجاهلة اصابتها بكسر في القدم، بمناسبة عيد والدتها ” جاكي ” وعيد الأم في إنجلترا .

وكانت فيكتوريا تعرضت لكسر بقدمها أثناء تمضيتها إجازة عائلية في كندا.

