وزير التعليم يرعى مؤتمر جستن في جامعة الملك سعود.. غدا

سعيد العجل(صدى):

‏‏تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تنظم الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) غدا الأربعاء المؤتمر الثامن عشر للجمعية (جستن) تحت عنوان ” التعليم ما بعد الثانوي.. الهوية ومتطلبات التنمية ” في رحاب جامعة الملك سعود رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز كشف عن مشاركة 120 مشاركا ومتحدثا في الموتمر .

وتوقع الفايز حضور أكثر من 3000 من الجنسين لفعاليات المؤتمر التي تحظى باهتمام التربويين والتربويات الذين يتجاوز عددهم 500 الف معلم و معلمة كما يحظى باهتمام ما يزيد عن 300 الف طالب و طالبة في المرحلة الثانوية.

وأشار الفايز إلى أن المؤتمر سوف يناقش ثلاث حلقات نقاش بعنوان التعليم الجامعي: الهوية ومتطلبات التنمية حيث سيرأسها مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري سيشارك فيها كلا من مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وأمين اللجنة المؤقتة لتولي صلاحيات مجلس التعليم العالي د. محمد بن عبد العزيز الصالح، وعضو مجلس الشورى د. فوزية بنت محمد أبا الخيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد بن سليمان الراجحي.

واشار الفايز ان حلقة النقاش الثانية ستتناول موضوع تحول جامعة الملك سعود إلى مؤسسة غير ربحية حيث سيراس الحلقة وكيل جامعة الملك سعود د. عبدالله بن سلمان السلمان وسيشارك فيها كلا من نائب المشرف على مكتب تحقيق الرؤية د. علي بن محمد مسملي – والمدير الإداري ورئيس قسم التعليم. EY-البارثينون د. روبرت ليتل.

وقال الفايز إنه تم تخصيص حلقة النقاش الثالثة لموضوع ” التعليم التقني: الهوية ومتطلبات التنمية ” وسيراس الحقلة مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد وسيشارك فيها كلا من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور. أحمد بن فهد الفهيد – . عضو مجلس الشورى د. محمد بن عبدالله آل ناجي – وأستاذ الهندسة الصناعية بجامعة الملك سعود. د .عبد الرحمن بن مشبب الأحمري – ونائب رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية أ. شعاع بنت عبدالله الدحيلان .

الفايز رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهم الله على ما يحظى به التعليم من دعم ورعاية واهتمام كما رفع شكره لوزير التعليم على رعايته للمؤتمر كما قدم شكره وتقديره لمدير جامعة الملك سعود على دعمه لاعمال ومناشط الجمعية وشكر موصول لرئيس مجلس جمعية جستن واعضاء المجلس وللمشاركين واللجان العاملة على جهودهم الكبيرة التي ساهمت وتساهم في انجاح هذه الفعالية التربوية والتعليمية.

