ترامب يكشف عن وجود خلاف مع تيلرسون.. ويؤكد: لم يعلم بإقالته

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون بعد إقالته من منصبه وتعيين مايك بومبيو مدير الاستخبارات الأمريكية خلفًا له.

وكشف ” ترامب ” في مؤتمر صحفي له عن وجود خلافات بينه وبين تيلرسون خاصة في ملف إيران، مؤكدًا أنه كان على خلاف معه بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح انه اتخذ قرار إقالة تيلرسون دون النقاش معه وإطلاعه على سبب إقالته، قائلًا “أرى أن الاتفاق النووي سيء جدًا وكان تيلرسون لا يتفق معي “.

كما أشار ” ترامب ” إلى أنه يتفق مع الوزير الجديد بومبيو دائمًا وعلاقتهما جيدة معًا، لافتًا إلى أن الحكومة الأميركية يجب أن تضم أفضل الأشخاص.

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