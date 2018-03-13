جامعة نجران تكشف عن مواعيد وشروط قبول طلاب المنح لغير السعوديين

راشد آل شريه(صدى):

كشفت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين في الدراسة في الجامعة.

حيث يتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لها، ابتداء من 1/ 7/ 1439هـ وحتى تاريخ 29/ 8/ 1439 هـ.

ومن جانبها، حددت العمادة شروط القبول في المنح ” الداخلية ” للطلاب والطالبات، على النحو التالي:

– الحصول على نسبة 90 % في الثانوية العامة و 80 % في القدرات العامة.

– بالنسبة للراغبين في التخصصات بعد السنة التحضيرية، يتطلب منه 80% فأكثر في التحصيلي للدخول في المفاضل.

– أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.

– يقتصر القبول على الإمكانيات المتاحة في الأقسام، حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول.

– لا يحق لطالب المنحة، تغيير تخصصه بعد قبوله في تخصص معين.

– يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا التخصصات الصحية.

– يشترط ألا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية والأولوية تكون لحديثي التخرج.

– يتطلب القبول، أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول، وشهادة الثانوية العامة.

فيما أعلنت العمادة، عددًا من الشروط اللازمة على الطلاب الراغبين في المنح الخارجية، وتتمثل في:

– أن تطبق على طلاب المنح الخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في مؤسسات التعليم العالي، عدا شرط القدرات والتحصيل.

– يجب أن لا يقل سن الطالب عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة للمرحلة الجامعية.

– ألا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

– ألا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية.

– تصديق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة.

– ألا يكون مفصولًا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

– ضرورة وجود محرم للطالبة، وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

وفي السياق ذاته، شددت العمادة، على وجوب إجادة الطالب المتقدم للغة العربية نطقًا وكتابة مع إرفاق ما يثبت ذلك، وإتاحة الفرصة للقبول في جميع التخصصات ماعدا الصحية منها، مشترطة أرشفة صور واضحة لجواز السفر ساري المفعول، بالإضافة لصورة واضحة لشهادة الثانوية مع إرسال الترجمة مصدقة ومعتمدة للشهادة، في حالة كونها بغير اللغة العربية.