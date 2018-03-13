” الصحة ” تغلق مستشفى خاص ومركز طبي بجدة والرياض

عادل الحربي(صدى):

واصلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حملاتها وجولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية في الرياض وجدة؛ لضبط المخالفين والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم إغلاق مستشفى خاص في جدة لوجود عدد من المخالفات، التي قد تؤثر على صحة المرضى ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت أن المخالفات تمثلت في عدم توفر معايير الأمن والسلامة في المبنى والمختبرات الطبية، ونقص في الكادر التمريضي بالعناية المركزة والعيادات، بالإضافة إلى عدم التقدي بمكافحة العدوى في قسم التعقيم.

كما أشارت الوزارة إلى انه تم إغلاق مركز طبي خاص بمجال التجميل في الرياض لوجود عدد من المخالفات التي تمثلت في ” إجراء عمليات بدون ترخيص، قصور في إجراءات التعقيم، وقصور في إجراءات التخلص من النفايات الطبية “.