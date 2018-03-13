عروض وهمية صينية لإنييستا.. ونادي صيني يتوعد أصحاب الشائعات

ماجد محمد(صدى):

انتشر الأونة الأخيرة العديد من الأنباء حول تلقي نجم البرسا أندريس إنييستا لعروض من أحد الأندية الصينية.

وكانت وسائل إعلام أكدت على تقدم نادي تيانجين كوانجيان الصيني، بعرض لضم نجم البرسا مقابل راتب سنوي بقيمة 35 مليون يورو.

وفي هذا الصدد أصدر النادي الصيني بيانًا لتهديد الوسائل الإعلامية التي تتحدث حول العروض لإنييستا، حيث أكد رسمياً بأن تقارير أخبارية كهذه هي خاطئة، مضيفاً: ” بالنسبة لجميع التقارير الكاذبة حول نادينا، نحتفظ بحق حلها من خلال الوسائل القانونية “.