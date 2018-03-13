بالفيديو.. آلة بيع لبان تنتقم من لص حاول سرقتها
انتقمت آلة بيع اللبان بملجأ للحيوانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، من لص حاول سرقتها ، وإلهاءه عن سرقة صندوق التبرعات .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل رجل يقتحم الملجأ بعد أن أخفى وجهه بمنديل لسرقة الآلة المخصصة لجمع التبرعات، وبينما كان يحاول الخروج بها من فتحة في باب زجاجي، تدفقت مئات العلكات على الأرض، لكنه تمكن من جمع بعض الدولارات على الأرض.
وأشار الملجأ في تعليقه على الفيديو إلى أن السارق فشل في ملاحظة أن صندوق التبرعات المليء بالنقود كان على بعد أمتار فقط ، وانتهى الفيديو بخروج السارق من باب آخر.
Help catch the guy who stole a gumball machine from shelter pets – Sacramento’s dumbest criminalsThe Gumball Bandit faced many trials and tribulations when he broke into our shelter and stole our fund-raising gumball machine. But don’t feel too sorry for this candy crook, he did just steal from a shelter after all. You can help us catch him by sharing this video! Gumball.com Sacramento Police Department The Sacramento Bee
Posted by Front Street Animal Shelter – City of Sacramento on Friday, March 9, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44007 ] نشر منذ 1 ساعة
كلهم حراميه ,,
,, الفرق ان البعض يسرق باالخفاء والبعض الآخر يسرق عياناً بياناً ,,