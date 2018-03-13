بالفيديو.. آلة بيع لبان تنتقم من لص حاول سرقتها

كاليفورنيا(صدى):

انتقمت آلة بيع اللبان بملجأ للحيوانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، من لص حاول سرقتها ، وإلهاءه عن سرقة صندوق التبرعات .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل رجل يقتحم الملجأ بعد أن أخفى وجهه بمنديل لسرقة الآلة المخصصة لجمع التبرعات، وبينما كان يحاول الخروج بها من فتحة في باب زجاجي، تدفقت مئات العلكات على الأرض، لكنه تمكن من جمع بعض الدولارات على الأرض.

وأشار الملجأ في تعليقه على الفيديو إلى أن السارق فشل في ملاحظة أن صندوق التبرعات المليء بالنقود كان على بعد أمتار فقط ، وانتهى الفيديو بخروج السارق من باب آخر.