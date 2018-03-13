بالصور.. مدني الرياض ينفذ فرضية اندلاع حريق بالصناعية الثانية

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض خطة فرضية شاملة لحادث اندلاع حريق بمصنع حديد وطني بالصناعية الثانية بمشاركة الجهات الحكوميه والأهلية ذات العلاقة.

شملت الفرضية جميع اعمال الدفاع المدني في هذه الحالة من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وتدخل في المواد الخطرة وتطهير وإسعاف وفرز المصابين، وقد نفذت الفرضية بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء علي بن محمد الدعيج، وشارك في الفرضية عدد من الجهات الحكوميةو الأهليه، وهي طيران الأمن ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذريه والمتجددة. والهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة وامانة منطقة الرياض والهيئة العليا للامن الصناعي ووزارة الطرق والنقل وشركة الكهرباء والشئون الصحيه وهيئة الهلال الاحمر وشركة خبراء التقنية وشرطة منطقة الرياض ومرور منطقة الرياض

حيث تلقى الدفاع المدني البلاغ لهذا الحادث الساعة ١٠ صباحا وعلى ضوء البلاغ ونوعيته تم تحريك الفرق بالإضافة الى الجهات الحكومية التي تشارك في مثل هذه الحوادث ليتم عزل منطقة الحادث وإنشاء مناطق إسناد وفرز إصابات كما عملت الجهات المشاركة بتنفيذ أعمالها المختصة في مثل هذه الحوادث.

الجدير ذكره أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات يهدف إلى الوقوف الفعلي على قدرة العاملين على مجابهة الحوادث والتصرف السليم في حالات الطواري لا قدر الله.

كما يتم تحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية إضافة إلى تشكيل فرق استجابة للحالات الطارئة في المنشآت الهامة وتحديد الواجبات المنوطة بهم ولتكون بمثابة إطار لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحرائق ودليلاً مرشداً في سبيل حماية الأرواح والممتلكات مع الجهات المسؤولة، وقد لوحظ سرعة التجاوب مع الحادث من قبل كافة الجهات المشاركة وسرعة التفاعل مع طبيعة الحادث ودقة التنسيق بين المشاركين، في الاستجابة لحالات الطواري والكوارث لا قدر الله.

وقدم سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء علي الدعيج شكره للجهات المشاركة وللأستاذ عبدالكريم الراجحي ومصنع حديد وطني، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع والتعاون الكبير موضحا أن الخطط الفرضية مستمرة على مستوى المنطقة وستشمل جميع الأماكن الحيوية والمهمه، متمنيا أن تحقق الفرضيات الأهداف المنشودة من خلال سرعة التجاوب مع البلاغ من قبل كافة الجهات المشاركة وسرعة التفاعل مع طبيعة الحادث وفق ما تتطلبه مثل هذه التجارب الفرضية.

