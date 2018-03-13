بالصور.. محافظ المندق يدشن إنطلاقة أسبوع الشجرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي بحضور مدراء الإدارات الحكومية وعدد من طلاب مدارس المندق انطلاقة فعاليات اسبوع الشجرة والذي جاء تحت شعار ” نشجر معا لمملكة خضراء ” وذلك بالقرب من سد مدهاس ، اوضح ذلك مدير فرع وزارة الزراعة بمحافظة المندق عبدالرحمن عبدالله الزهراني والذي أشار الى أن الفرع وجه الدعوة لكافة الأجهزة الحكومية ومكتب التعليم بالمحافظة للمساهمة في نشر ثقافة المحافظة على الغطاء النباتي وتشجير الميادين والطرقات ضمن اسبوع الشجرة الذي انطلق صباح اليوم .

وأضاف الزهراني : سنقوم خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع المدارس بشتل عدد من الأشجار في مواقع مختلفة من المحافظة ، مطالبا الاهالي بالمحافظة على الشجرة والابتعاد عن الاحتطاب الذي أضر بالغابات والمنتزهات وشكل نوعا من التهديد للطبيعة بصفة عامة .