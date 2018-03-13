العثور على طرد ثان مريب بمقر البرلمان البريطاني

لندن(صدى):

صرح المتحدث باسم البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق في إرسال طردين مريبين، إلى البرلمان لم يكشف عن احتوائهما على مواد خطيرة.

وأصدر المتحدث، بيان، جاء فيه أن الطردين بريديين، كانا يحتويان على مواد مريبة، تم فحصهما من قبل شرطة لندن الكبرى، وتبين أنهما غير خطيرين.

وقال في البيان: ” المنطقتين ذات الشأن، تم إخضاعهما لطوق أمني، بصورة مؤقتة، إلا أن الأمر لم يتطلب إخلاء المبنى ” ، مشيرًا إلى أن شخصًا واحدًا نُقل إلى المستشفى كإجراء احترازي.

يُذكر أنه في وقت سابق من اليوم، وردت تقارير عن ثاني طرد مريب، جرى إيصاله إلى أحد أبنية قصر ويستمنستر ” مقر البرلمان ” في لندن، وذلك بعد حادث مماثل وقع يوم الاثنين.