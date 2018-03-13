بالفيديو.. نجوى كرم تكشف عن سبب تورم وجهها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بأن السبب وراء تورم وجهها خلال حفلها الأخير بالكويت؛ يعود إلى حقن البوتكس التي خضعت لها قبل الحفل بساعات قليلة.

وصرحت نجوى عند حلولها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية مع الإعلامي ” صبحي عطرى ” ، أنها خضعت قبل حفل دار الأوبرا بالكويت إلى حقن وجهها بالبوتكس والفيلر مثلها مثل جميع السيدات، ولكن حدث ما لم تتوقعه وهو تورم وجهها، لافتة إلى أنه لم يكن بإمكانها تأجيل الحفل واضطرت للظهور بهذا الشكل أمام جمهورها.

لكنها أكدت خلال الحوار أن وجهها عاد إلى طبيعته بعد حفلها بعدة أيام، وذلك بعد انتشار صور الحفل وملاحظة الجميع هذا التورم.