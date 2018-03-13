بالصور.. القبض 7 مخالفين بينهما امرأة في الرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، وعلى ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لرصد المشبوهين والإيقاع بالمطلوبين ممن يستغلون تواجدهم في أوساط المخالفين.

فقد تركزت جهود القوة المكلفة بمهام الحملة على جمع المعلومات وزرع المصادر، وتم القبض على ( ٧ ) مخالفين من الجنسية الأثيوبية واليمنية بينهم امرأة في عدد من أحياء وسط العاصمة الرياض، في قضايا منفصلة تمثلت في ترويج الخمور والمخدرات وحيازة السلاح والأعيرة النارية ومبالغ مالية مجهولة المصدر، ضبط بحوزتهم على عدد (١٩) قطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر وعدد (٤) قوارير مليئة بالخمور المصنعة محلياً وحلي ومصوغات ذهبية وعدد (٣) طلقات حية وسلاح ناري نوع (مسدس) إضافة إلى مبالغ نقدية جاوزت (٢٠.٠٠٠) ريال.

جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك تأكيداً على ما تبذله الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, عطفاً على ما تحققه الحملة من نتائج في ضبط المخالفين وكشف إفسادهم, ولا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.

