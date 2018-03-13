طبيب يكشف عن 4 معتقدات خاطئة حول الدورة الشهرية

متابعات(صدى):

كشف الدكتور أحمد راشد، أستاذ أمراض النساء والتوليد، بكلية طب جامعة عين شمس، عن بعض المعتقدات الخاطئة الخاصة بفترة الدوةر الشهرية .

الرياضة تسبب نزيف

يعتقد البعض أن ممارسة التمارين الرياضة أثناء الدورة الشهرية، تسبب نزيف، وغزارة في كمية الدم، مع طول مدة الدورة الشهرية، ولكن الدكتور أحمد راشد يؤكد خطأ ذلك المعتقد تماما، مؤكدا أن الرياضة مفيدة أثناء الدورة الشهرية.

ممنوع الاستحمام

ينفي راشد، صحة هذا المعتقد تماما، موصيا بأهمية الاستحمام أثناء الدورة الشهرية، لأن ذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم.

القرفة تسبب النزيف

يعتقد البعض أن تناول مشروب القرفة أثناء الدورة الشهرية، يزيد من كمية الدم، ولكن الحقيقة أنها تقلل من الإحساس بالألم، أما الدم فلا مفر من خروجه، ولكن بدلا من نزوله مصحوبا بآلام شديدة، تساعد القرفة على خروجه بألم أخف.

السكريات تزيد من الألم

رغم أن المعتقد السائد، أن تناول الشوكولا وبعض أنواع الحلويات، يزيد من التقلصات، والآلام، إلا أن أستاذ أمراض النساء، يوضح أنها تسبب إفراز هرمون السيروتونين، وبالتالي تحسن من درجة احتمال الألم، فضلا عن تحسين الحالة النفسية.