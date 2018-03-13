أوبرا وينفري تنفي خوضها الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أماني الغامدي(صدى):

صرحت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، أنها غير مؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وذلك بعد أن أعلنت تراجعها عن قرار الترشح.

حيث قالت وينفري في أحد البرامج التلفزيونية: ” إن التعبير عن نفسي على هذا الكوكب لن يكون من خلال السياسة، فمسئولية أن اعبر عن الملايين من البشر ليست سهلة.

مع العلم أن هناك عدد كبير من نجوم هوليوود رحبوا بخوض أوبرا وينفري الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي دونالد تارمب، الذي قام بتهديد وينفري في عدد من التغريدات بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .