بالصور.. ضبط مستحضرات وعقاقير جنسية غير مرخصة في سكاكا

علي العنزي(صدى):

أعلنت شرطة منطقة الجوف بمدينة سكاكا، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مستحضرات وعقاقير جنسية غير مرخصة بأحد محلات العطارة في المنطقة.

جاء ذلك خلال حملة شاملة نفذتها قوة الضبط الميداني، أسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفين من جنسيات مختلفة.

ومن جانبه، صرح المقدم يزيد بن سعود النومس، المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف، بقيام قوة الضبط الميداني، مساء يوم الاحد الموافق ٢٣-٦-١٤٣٩هـ، بجولة تفتيشية بمدينة سكاكا على ” أسواق الشلهوب ” لأنشطة الملابس والأحذية وأدوات التجميل ومحلات العطارة وألعاب الأطفال.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه العملية، أتت ضمن الحملة الوطنية الشاملة، لضبط وتعقب مخالفي نظامي اقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

فيما أضاف: ” أسفرت الحملة، التي شارك فيها مندوبو مكتب العمل ومندوبو فرع وزارة التجارة، عن ضبط مجموعة من المخالفين من جنسيات مختلفة ومستحضرات وعقاقير جنسية غير مرخصة من أحد محلات العطارة، وأحيلت لمركز شرطة العزيزية ” .

كما لفت ” النومس ” ، أنه قد تم ضبط منتجات مقلدة، في حين قام مندوب فرع وزارة التجارة بمصادرتها.

