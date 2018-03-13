بالفيديو.. رد فعل محرج لهيفاء وهبي في حفل عيد ميلادها

أماني الغامدي(صدى):

رفضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التصوير مع أحد معجبيها، مما تسبب في الإحراج الشديد له، أثناء احتفالها بعيد ميلادها الأخير.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو لهذا المعجب وهو يحاول أن يلتقط صورة سيلفى مع هيفاء وهبي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، إلا أنها أحرجته أثناء تقطيع التورتة، ورفضت التصوير، مما جعل الرجل ينسحب من المشهد، وسط تعاطف الكثيرين معه.

والجدير بالذكر أن هيفاء وهبي أقامت حفل عيد ميلادها للمرة الثانية يوم السبت الماضي, وسط حضور عدد كبير من أصدقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

