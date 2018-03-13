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بالفيديو.. رقص مثير لدنيا بطمة على ” 3 دقات “

بالفيديو.. رقص مثير لدنيا بطمة على ” 3 دقات “
أماني الغامدي(صدى):

اشعلت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفل زفاف برقصها على أغنية 3 دقات للفنان أبو والفنانة يسرا .

وظهرت بطمة في مقطع فيديو متداول وهي تغني أغنية ” 3 دقات ” ثم بدأت في الرقص عليها، ما اشعل حماس المعازيم الذين ظلوا يصفقون لها .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 27 دقيقة

استغفر الله ~

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