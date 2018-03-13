بالفيديو.. رقص مثير لدنيا بطمة على ” 3 دقات “

أماني الغامدي(صدى):

اشعلت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفل زفاف برقصها على أغنية 3 دقات للفنان أبو والفنانة يسرا .

وظهرت بطمة في مقطع فيديو متداول وهي تغني أغنية ” 3 دقات ” ثم بدأت في الرقص عليها، ما اشعل حماس المعازيم الذين ظلوا يصفقون لها .