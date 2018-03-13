مؤشر الأسهم يحطم سلسلة مكاسبه ويغلق على تراجع

علي القحطاني(صدى):

حطم مؤشر السوق سلسلة صعوده على مدار 5 جلسات متتالية خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، حيث أغلق على تراجع طفيف بنحو 3 نقاط عند مستوى 7778.05 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 4.4 مليار ريال، وسط عدد أسهم متداولة بلغت أكثر من 179 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة، ارتفعت فيها أسهم 80 شركة فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وتصدر سهم ” التعاونية للتأمين ” تراجعات اليوم بنحو 5% عند مستوى 71.10 ريال، كما تراجع سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 1% عند 76.50 ريال.

وأنهت أسهم ” مجموعة صافولا، المجموعة السعودية، التصنيع، بتروكيم، ونادك ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%، حيث كانت أسهم شركات ” التعاونية, بوبا العربية, مجموعة السعودية, ولاء, والدرع العربي ” الأكثر انخفاضا في التعاملات.

وعلى مستوى الارتفاعات، تصدر سهم ” المواساة ” ارتفاعات اليوم بنحو 5% عند 176.20 ريال، وكانت أسهم شركات ” المواساة, شمس, سايكو, فيبكو, جاكو ” الأكثر ارتفاعًا.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم منخفضًا 13.56 نقطة ليغلق عند مستوى 3099.69 نقطة, وسط بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 59 ألف سهم تقاسمتها 107 صفقات.