” صلاح ” يواصل حصد الألقاب الفردية في ليفربول

نواف السالم(صدى):

على الرغم من تقديمه أداء متواضع أمام مانشستر يونايتد في إطار الدوري الإنجليزي، إلا أن المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح يواصل تحقيق الألقاب الفردية.

ونجح صلاح في حصد لقب صاحب أفضل هدف لليفربول في شهر فبراير الماضي، وهو الهدف الذي هز شباك توتنهام في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح أحرز هدفين لليفربول في مرمى توتنهام، لكن هدفه الثاني جاء من مراوغة رائعة، ليختاره جمهور ” الريدز ” هدفهم المفضل لشهر فبراير.

يجدر الإشارة إلى أن ” صلاح ” توج بلقب أفضل لاعب في شهر فبراير مع ليفروبل، كما توج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.