32 ساعة تنهي معاناة مريضة مع ورم سحائي ضخم بالجمجمة

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، من إنهاء معاناة مريضة مع ورم سحائي ضخم متشعب بقاع الجمجمة، خلال مدة زمنية استغرقت 32 ساعة.

حيث كانت المريضة تشكو من صداع شديد، وضعف في الأطراف العلوية والسفلية من الجهة اليُمنى، وكذلك وجود شلل في عضلات الوجه اليسرى، وصعوبة في النطق والبلع.

وتبعًا لذلك، تدخل الفريق الطبي بجراحة المُخ والأعصاب بالمستشفى، على الفور، بعمل فحوصات طبية وأشعة مقطعية، أظهرت وجود ورم سحائي ضخم متشعب بقاع الجمجمة مُحيط بشرايين الدماغ الرئيسية، الأمر الذي نتج عنه ضغط على جذع الدماغ والأعصاب القحفية المركزية.

وعليه، قام الفريق الطبي، بوضع خطة علاجية على ثلاث مراحل، وقد تمت المرحلة الأولى في وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى بعمل قسطرة تداخلية علاجية للأوعية الدموية الدماغية، تهدف الى إغلاق تدفق الدم المغذي للورم.

فيما كانت المرحلة الثانية، عبارة عن كشف للقحفية حول منطقية الورم؟، استخدم فيها تقنية جراحية متقدمة وعالية الدقة للوصول للورم من جميع جهاته، دون المساس بأجزاء الدماغ المختلفة و خصوصًا جزع المخ.

أما المرحلة الثالثة من الخطة العلاجية، فتمثلت في تم استئصال الورم بعد تحرير الشرايين الدماغية منه، و إزالة الضغط عن جزع المخ، حيث تمت المراحل الثلاثة بنجاح، في وقت أستغرق ٣٢ ساعة.

يشار إلى أن المريضة تماثلت بعد ذلك للشفاء تدريجيًا، حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة.