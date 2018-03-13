بعد إقالة تيلرسون.. محلل سياسي: قرار بمثابة صفعة لقطر قبل زيارة ولي العهد لأمريكا

واشنطن(صدى):

خرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بقرار مافاجيء يقضي بإقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، والذي جاء بمثابة صفعة قوية لعدد من الجهات التي راهنت عليه لتنفيذ أجنداتهم الخاصة بالمنطقة العربية.

وفي هذا السياق أوضح المحلل السياسي، الدكتور حمدان الشهري، الرسائل وراء قرار ” ترامب ” بإقالة تيلرسون، وتعيين مدير الاستخبارات بامبيو خلفًا له .

وقال ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إقالة تيلرسون رسالتان: الأولى لمن راهنوا عليه وظنوا أنه سيغطي على ممارساتهم التخريبيه. والرسالة الأخرى تأتي قبل زيارة ولي العهد محمد بن سلمان لأمريكا بأسبوع لأن هناك تصفية ملفات إقليمية بإذن الله ستتم ومن العبث أن تتم وتيلرسون موجود فهو أشبه بدور قطر بين دول الخليج في المجلس “.